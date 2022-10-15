Манила, , 07:54 — REGNUM Не менее шести человек погибли при пожаре в жилом доме в столице Филиппин Маниле, сообщает пресс-служба управления пожарной безопасности города.

Пожар Dave Hogg

Сообщается, что возгорание произошло в пригороде Манилы в ночь на 15 октября. Причина возгорания пока неизвестна. По предварительным данным, при пожаре погибли шестеро человек, включая одного старика и троих детей. В управлении добавили, что люди погибли от отравления продуктами горения во время пожара. По факту произошедшего ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Туве произошел пожар в частном жилом доме в поселке Каа-Хем. В результате возгорания погибла женщина с ребенком. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.