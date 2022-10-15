Чита, , 07:53 — REGNUM В Забайкальском крае следователи начали проверку обстоятельств падения полуторагодовалого мальчика из окна. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Окно МВД

Инцидент произошёл утром 13 октября в Чите. Предварительно установлено, что оставленный без присмотра ребёнок во время игры опёрся на антимоскитную сетку, и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, его состояние к настоящему времени оценивается как стабильное. В рамках проверки сотрудники СКР намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

«Опрошены родители ребёнка, проведён осмотр места происшествия. Запрошены данные в медицинском учреждении, изучается обстановка в семье ребёнка. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», — добавили в ведомстве.

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