Кызылский район, Тыва, 15 октября, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Туве возбуждено уголовное дело по факту гибели 41-летней местной жительницы и несовершеннолетнего ребёнка в результате пожара. Трагедия произошла в посёлке Каа-Хем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Туве Сотрудник СКР на месте происшествия. Тува

По данным следствия, в ночь на 14 октября в частном доме распивали спиртное хозяйка с сожителем, а также родственник женщины. В доме также находились пятеро несовершеннолетних: двое детей сожителей и трое племянников хозяйки.

«В ходе распития между сожителями возникла ссора, из-за которой мужчина, облив пол кухни бензином, зажёг зажигалку, в результате чего огонь мгновенно распространился по всему дому. В результате указанных действий хозяйка дома и ее 15-летняя дочь скончались на месте», — отметили в ведомстве.

Племянники погибшей, рискуя своей жизнью, вывели из дома ещё двоих детей, родственника хозяйки, а также самого предполагаемого поджигателя. Все пострадавшие были госпитализированы с ожогами. Дело возбуждено по статье «убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом».

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