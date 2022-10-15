Майами, США, , 07:43 — REGNUM Власти американского штата Флорида выделили $950 тысяч на организацию двух авиарейсов для перевозки около 100 мигрантов, ранее нелегально въехавших в США, сообщается на сайте регионального управления по транспорту.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идет о нелегалах, прибывающих в штатах Делавэр и Иллинойс. Полеты должны быть выполнены до 3 октября, однако после были отложены на период до 1 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября мэр американского города Нью-Йорка Эрик Адамс объявил в мегаполисе режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов. На их поддержку городские власти хотят выделить около $1 млрд.

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