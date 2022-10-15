Ашхабад, , 07:36 — REGNUM Рассмотреть перспективы использования в интересах СНГ портовой инфраструктуры Каспийского моря предложил в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане президент Туркмении Сердар Бердымухамедов. Об этом 15 октября сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

Издание отмечает, что Бердымухамедов предложил своим коллегам по СНГ рассмотреть перспективы задействования в интересах стран содружества портовой инфраструктуры Каспийского моря, включая Международный морской порт Туркменбаши и торговый флот Туркмении. Большинство государств региона не имеют прямого выхода к Мировому океану, в связи с чем формирования в Каспийском регионе современной системы комбинированной логистики, по мнению Туркмении, даёт большие возможности для сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности обратился к лидерам стран СНГ президент России Владимир Путин.

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