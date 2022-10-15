Чита, , 07:32 — REGNUM Мальчик в возрасте полтора года был госпитализирован после падения из окна пятого этажа в Чите. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Забайкальскому краю.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По предварительным данным, ребёнок был оставлен без присмотра взрослых. Во время игры мальчик опёрся на антимоскитную сетку, установленную на окне, и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован, его состояние врачи назвали стабильным.

По данному инциденту была инициирована доследственная проверка для изучения обстоятельств и причин произошедшего. Были опрошены родители ребёнка, осмотрено место происшествия. Специалисты изучают обстановку в семье пострадавшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жителя Ульяновской области обвиняют в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух младенцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителя Ульяновской области обвиняют в гибели двух младенцев при ДТП