Чита, 15 октября, 2022, 07:32 — ИА Регнум. Мальчик в возрасте полтора года был госпитализирован после падения из окна пятого этажа в Чите. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Следственного Управления Следственного Комитета РФ по Забайкальскому краю.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

По предварительным данным, ребёнок был оставлен без присмотра взрослых. Во время игры мальчик опёрся на антимоскитную сетку, установленную на окне, и выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Пострадавший ребёнок был госпитализирован, его состояние врачи назвали стабильным.

По данному инциденту была инициирована доследственная проверка для изучения обстоятельств и причин произошедшего. Были опрошены родители ребёнка, осмотрено место происшествия. Специалисты изучают обстановку в семье пострадавшего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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