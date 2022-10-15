Томск, , 07:32 — REGNUM В Томской области военнослужащие будут получать единовременную выплату в течение трёх дней с момента получения заявления вместо прежних 15, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Томская область провожает мобилизованных Администрация Томской области

Об этом заявил губернатор Владимир Мазур по итогам обсуждения с главами районов и городов дополнительных мер поддержки мобилизованных и их семей. Отвечать за выплаты будет областной департамент социальной защиты населения.

«На все обращения семей мобилизованных по бытовым вопросам реагировать в течении суток с момента обращения. Ответственные — главы соответствующих муниципалитетов», — добавил руководитель субъекта.

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