Нью-Дели, , 07:26 — REGNUM Индия успешно испытала баллистическую ракету, запущенную со своей атомной подводной лодки INS Arihant, сообщила газета Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

Пуск ракеты getarchive.net

Запуск был осуществлен в Бенгальском заливе. Индия стала шестой страной в мире, наряду с Россией, Китаем, США, Францией и Британией, имеющей атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле индийские вооруженные силы спустили на воду в городе Мумбаи новейшую дизель-электрическую субмарину Vagsheer, построенную на базе французского проекта Scorpene.

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