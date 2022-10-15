Нью-Дели, 15 октября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Индия успешно испытала баллистическую ракету, запущенную со своей атомной подводной лодки INS Arihant, сообщила газета Times of India со ссылкой на индийское министерство обороны.

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Запуск был осуществлен в Бенгальском заливе. Индия стала шестой страной в мире, наряду с Россией, Китаем, США, Францией и Британией, имеющей атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле индийские вооруженные силы спустили на воду в городе Мумбаи новейшую дизель-электрическую субмарину Vagsheer, построенную на базе французского проекта Scorpene.