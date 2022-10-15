Циолковский, Амурская область, , 07:22 — REGNUM Специалисты космодрома Восточный в Амурской области завершили сборку космической головной части для предстоящего запуска трёх спутников связи «Гонец-М» и экспериментального спутника «Скиф-Д». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту Laspace.ru

Перед накаткой головного обтекателя космические аппараты были состыкованы с разгонным блоком «Гонец-М», который доставит их на целевые орбиты после запуска. Далее специалисты подготовили космическую головную часть к транспортировке и сборке в составе ракеты-носителя.

Запуск будет производиться посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б». Предстоящий старт будет первым пуском с Восточного с использованием в качестве топлива нафтила. Ранее этим топливом заправлялись только третьим ступени ракет-носителей «Союз-2.1б». Для других ступеней использовался кислород-керосин.

Аппарат «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий для развёртывания будущей системы спутниковой интернет-связи «Скиф». Система «Скиф» станет одним из компонентов проекта «Сфера», который к 2030 году должен объединить несколько сотен космических аппаратов.

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