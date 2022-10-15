Кызыл, 15 октября, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Тува получит из федерального бюджета 1,6 млрд рублей на строительство школ. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам главы республики Владислава Ховалыга, средства будут направлены на возведение учебных заведений в Вавилинском затоне Кызыла, сёлах Сукпак, Балгазын и Бай-Хаак.

«Обеспечим достижение показателей по строительству, обозначенных до конца текущего года», — добавил он.

Как отмечается, ассигнования привязаны к достижению определённого процента технической готовности объекта.

Добавим, что кроме Тувы федеральное финансирование получат Республика Алтай, Ингушетия, Мордовия, Псковская и Курганская области.

Читайте также: В Туве возбудили уголовное дело из-за неготовности школ к учебному году