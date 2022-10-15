Мехико, 15 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Тропический шторм «Карл» начал приближаться к берегам Мексики, сообщает мексиканская национальная комиссия по водным ресурсам.

Nasa.gov Ураган

«Карл» продолжает смещаться в сторону Табаско и Кампече», — рассказали в организации.

Уточняется, что ураган может уже обрушиться на мексиканскую территорию в ночь на 15 октября. Жителей штатов Табаско и Чиапас уже предупредили о возможных сильных ливнях. При этом в штатах Кампече и Веракрус издали предупреждение о возможных стихийных бедствиях, вызванных ураганом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на запад Мексики обрушился ураган «Кай». Из-за непогоды началась массовая отмена авиарейсов.