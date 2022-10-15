Вильнюс, , 07:09 — REGNUM Танковый батальон вооруженных сил США, находящийся в литовском городе Пабраде, останется в республике как минимум до начала 2026 года, говорится в заявлении министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса.

Американские танки U.S. Air Force

Документ выпущен по итогам его встречи в Брюсселе с главой Пентагона Ллойдом Остином. Американское танковое подразделение прибыло в страну в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 по 30 октября в Европе пройдут военные учения НАТО «Стойкий полдень», посвященные «ядерному сдерживанию». Они охватят акваторию Северного моря, а также территории Бельгии и Великобритании. В маневрах примут участие военнослужащие из 14 стран альянса.

Читайте также: Учения НАТО по ядерному сдерживанию пройдут с 17 по 30 октября