Нью-Дели, 15 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Индия не откажется от попыток вернуть в страну алмаз «Кохинур» и другие старинные ценности, вывезенных за рубеж в годы британской колонизации. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи 15 октября сообщает агентство Press Trust of India.

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Ариндам Багчи «Вопрос о «Кохинуре», а также о других древностях мы продолжаем поднимать перед правительством Великобритании и другими правительствами. Мы будем продолжать пытаться найти удовлетворительное решение [этого вопроса]».

По словам Багчи, индийская сторона регулярно ставила перед Лондоном вопрос о возврате «Кохинуре».

Напомним, смерть королевы Великобритании Елизаветы II привела к усилению требований вернуть на родину знаменитый драгоценный камень. Огромный алмаз, ставший украшением британской короны, в 1849 году преподнёс в дар королеве Виктории сикхский махараджа Пенджаба 11-летний Далип Сингх после захвата его княжества британцами.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, завил, что Великобритания должна вернуть алмаз «Кохинур» из королевской короны Елизаветы II в Пакистан.