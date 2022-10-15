Индия настаивает на возвращении вывезенного в Британию алмаза «Кохинур»
Нью-Дели, 15 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Индия не откажется от попыток вернуть в страну алмаз «Кохинур» и другие старинные ценности, вывезенных за рубеж в годы британской колонизации. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи 15 октября сообщает агентство Press Trust of India.
По словам Багчи, индийская сторона регулярно ставила перед Лондоном вопрос о возврате «Кохинуре».
Напомним, смерть королевы Великобритании Елизаветы II привела к усилению требований вернуть на родину знаменитый драгоценный камень. Огромный алмаз, ставший украшением британской короны, в 1849 году преподнёс в дар королеве Виктории сикхский махараджа Пенджаба 11-летний Далип Сингх после захвата его княжества британцами.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, завил, что Великобритания должна вернуть алмаз «Кохинур» из королевской короны Елизаветы II в Пакистан.