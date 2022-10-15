Чита, 15 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. В Забайкальском крае передали экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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По данным Забайкальского гидрометцентра, в течение суток 15 октября на территории края ожидается мокрый снег, местами сильный. Возможно установление временного снежного покрова.

Ветер усилится до 20-24 метров в секунду, температура опустится на 8 и более градусов. На дорогах ожидается гололедица, возможно налипание мокрого снега на проводах. В связи с этим спасатели призвали жителей быть предельно осторожными.

«Водителям при передвижении на автотранспорте — соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок», — отметили в ведомстве.