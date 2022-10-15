Пекин, , 06:59 — REGNUM Выполнение программы великого возрождения Китая осложняется новыми экономическими проблемами и сложной международной обстановкой, заявил глава Китайского института международных исследований, генеральный секретарь Центра изучения идей Си Цзиньпина о дипломатии Сюй Бу в газете The Global Times.

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«Ситуация в области международной безопасности крайне нестабильна, восстановление мировой экономики подвержено рискам, возникает множество кризисных ситуаций», — заявил он.

Эксперт отметил, что одной из главных проблем, осложняющих международную обстановку, является ситуация вокруг территории бывш. УССР. По его словам, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию по денацификации и демилитризации территории б. УССР из-за агрессивной политики США и расширения НАТО на восток.

Сюй Бу отметил, что попытки США отстаивать свое глобальное господство несут серьезный вызов и для Китая. При этом он добавил, что XX съезд Компартии Китая станет историческим событием для Поднебесной. В частности, считает эксперт, в ходе мероприятия будет принята стратегия на ближайшие 100 лет.