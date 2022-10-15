Флорида, США, , 06:52 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в водах Атлантического океана недалеко от побережья штата Флорида. Трансляция велась 14 октября на сайте NASA.

Приводнение Crew Dragon Official SpaceX Photos

Участники миссии, астронавты НАСА Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Саманта Кристофоретти провели около шести месяцев на борту Международной космической станции (МКС). На орбите Земли астронавты работали в лаборатории и проводили научные исследования.

После приводнения космического корабля астронавтов эвакуировали спасательные команды SpaceX. Отмечается, что отстыковка корабля от МКС должна была состоятся 12 октября, но её переносили дважды в связи с неблагоприятными погодными условиями. Полёт астронавтов на Землю продолжался около пяти часов.

Прибывших на Землю астронавтов поприветствовал директор NASA Билл Нельсон. Он выразил благодарность экипажу за вклад в развитие науки и самоотверженность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четвертая группа астронавтов, отправленная компанией SpaceX на МКС, начала свой полет обратно на Землю после почти шести месяцев пребывания на МКС.

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