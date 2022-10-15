Флорида, США, 15 октября 2022, 06:52 — REGNUM Американский космический корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в водах Атлантического океана недалеко от побережья штата Флорида. Трансляция велась 14 октября на сайте NASA.

Приводнение Crew Dragon
Приводнение Crew Dragon
Official SpaceX Photos

Участники миссии, астронавты НАСА Боб Хайнс, Кьелл Линдгрен и Джессика Уоткинс, а также астронавт ЕКА (Европейского космического агентства) Саманта Кристофоретти провели около шести месяцев на борту Международной космической станции (МКС). На орбите Земли астронавты работали в лаборатории и проводили научные исследования.

После приводнения космического корабля астронавтов эвакуировали спасательные команды SpaceX. Отмечается, что отстыковка корабля от МКС должна была состоятся 12 октября, но её переносили дважды в связи с неблагоприятными погодными условиями. Полёт астронавтов на Землю продолжался около пяти часов.

Прибывших на Землю астронавтов поприветствовал директор NASA Билл Нельсон. Он выразил благодарность экипажу за вклад в развитие науки и самоотверженность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что четвертая группа астронавтов, отправленная компанией SpaceX на МКС, начала свой полет обратно на Землю после почти шести месяцев пребывания на МКС.

Читайте ранее в этом сюжете: Капсула SpaceX покинула МКС, возвращая 4 астронавтов на землю