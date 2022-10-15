Кабанский район, Бурятия, 15 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Бурятии после землетрясения задействовано 125 групп для обследования объектов и выявления возможных повреждений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Zeml.info Землетрясение

Сейсмособытие магнитудой 5,8 баллов было зарегистрировано утром 14 октября. Его эпицентр располагался в 33 км к западу от села Посольское Кабанского района. При этом толчки ощутили жители 313 населённых пунктов в 12 районах республики.

В процессе обследования были выявлены лёгкие повреждения первой степени на девяти объектах в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах. В их число попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов.

«Незначительные повреждения в виде трещин на стенах, частично обвалившейся штукатурки и лопнувшие стеклопакеты на учебный и воспитательный процесс не повлияли», — отметили в ведомстве.