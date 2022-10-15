Нью-Дели, 15 октября 2022, 06:51 — REGNUM Хакеры атаковали компьютерную систему индийской электросетевой компании Tata Power, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.
Отмечается, что специалисты корпорации предприняли шаги по защите инфраструктуры и баз данных. Вся критически важная операционная система продолжает работу.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября «крупной кибератаке» подверглась сеть департамента Сен-Маритим, расположенного на северо-западе Франции.
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