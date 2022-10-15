Нью-Дели, 15 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Хакеры атаковали компьютерную систему индийской электросетевой компании Tata Power, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Отмечается, что специалисты корпорации предприняли шаги по защите инфраструктуры и баз данных. Вся критически важная операционная система продолжает работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября «крупной кибератаке» подверглась сеть департамента Сен-Маритим, расположенного на северо-западе Франции.

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