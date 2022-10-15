Омск, 15 октября 2022, 06:37 — REGNUM В Омской области с начала частичной мобилизации более 630 мобилизованных бойцов заключили брак. Об этом 14 октября рассказал губернатор Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, власти делают всё возможное, чтобы бракосочетание призванных в рамках частичной мобилизации в полевых условиях был праздничным и счастливым для молодожёнов.
«Желание создать семью в очередной раз доказывает, что наши бойцы выступают за традиционные ценности русского мира, стремятся обеспечить крепкий тыл и после выполнения боевых задач вернуться домой. Мы с удовольствием поддерживаем их и будем делать это дальше», — подчеркнул он.
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