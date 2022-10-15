Омск, 15 октября, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Омской области с начала частичной мобилизации более 630 мобилизованных бойцов заключили брак. Об этом 14 октября рассказал губернатор Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Омской области Мобилизованные вступают в брак. Омская область

По его словам, власти делают всё возможное, чтобы бракосочетание призванных в рамках частичной мобилизации в полевых условиях был праздничным и счастливым для молодожёнов.

«Желание создать семью в очередной раз доказывает, что наши бойцы выступают за традиционные ценности русского мира, стремятся обеспечить крепкий тыл и после выполнения боевых задач вернуться домой. Мы с удовольствием поддерживаем их и будем делать это дальше», — подчеркнул он.