Балтийск, Калининградская область, 15 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Десантные катера Балтийского флота (БФ) в ходе плановых учений отработали погрузку и переброску морем бронетранспортёров соединения морской пехоты. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Mil.ru Десантный катер

В манёврах приняли участие десантный катер на воздушной каверне «Мичман Лермонтов», десантный катер Д-325, более пяти единиц военной техники и подразделение морской пехоты Балтийского флота.

пресс-служба ЗВО «В рамках учений в кратчайшие сроки в Военной гавани Балтийска подразделение морской пехоты с техникой погрузились на десантные катера для выхода в море и проведения морской десантной операции. После завершения погрузочных мероприятий катера с личным составом и военной техникой морской пехоты на борту совершили переход морем в район проведения высадки морского десанта».

На морском переходе экипажи десантных катеров отработали маневрирование по уклонению от огня условного противника, а также выполнили практические стрельбы по морским и воздушным целям.

пресс-служба ЗВО «В целях создания обстановки, максимально приближённой к боевой, десантные катера провели маневрирование на предельно возможных скоростях».

На месте запланированного десанта была осуществлена имитация высадки бронетранспортёров с морской пехотой на плав в море.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Европы с 17 по 30 октября пройдут учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень».

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