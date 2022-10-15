Париж, 15 октября, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Военно-морские силы Франции обнаружили возле побережья французского региона Бретань российскую подводную лодку. Об этом ВМС Франции сообщили в своем микроблоге 14 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

Корабль проплывал в 7 км от суши 29 сентября. Французский многоцелевой фрегат «Нормандия» «в кооперации с военными судами Испании и Британии» сопроводил подлодку.

В ВМС Франции утверждают, что речь идет о дизель-электрической подводной лодке «Новороссийск» проекта 636.3 «Варшавянка».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября системы слежения стран НАТО потеряли из виду российскую атомную подводную лодку К-329 «Белгород», которая находилась в Карском море. Итальянская газета La Repubblica написала о том, что корабль может испытать подводный беспилотник «Посейдон».