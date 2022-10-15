Исламабад, 15 октября, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Не менее трех человек погибли в результате взрыва бомбы в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сообщается, что машина старейшины одного из племен подорвалась на самодельном взрывном устройстве, установленном вдоль дороги. В результате взрыва погибли три человека, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли силовики и спасатели, которые доставили пострадавших в больницу. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана произошла перестрелка силовиков с неизвестными боевиками. В результате стрельбы погибли трое пакистанских военнослужащих. Отмечалось, что нападавшие террористы понесли серьезные потери.