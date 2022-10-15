Оттава, 15 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Сомнениями в своём решении приехать с семьёй в Канаду поделился беженец с территории б. УССР 14 октября в сюжете телекомпании CBC.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Беженец прибыл со своей семьёй в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор в середине сентября. Как пояснил мужчина, важную роль в принятии решения приехать именно в Канаду сыграла программа специальных виз для вынужденных переселенцев. Кроме того, Ассоциация новых канадцев (ANC) предлагала свою поддержку в предоставлении жилья, а правительство провинции Ньюфаундленд и Лабрадор обещало предоставить ряд социальных гарантий.

Также беженец пояснил, что является IT-специалистом и его привлекли перспективы трудоустройства в Канаде и надежда на более спокойную жизнь. Для переезда в страну мужчина взял кредит в размере тысячи евро, срок оплаты кредита уже подошёл, но переселенец до сих пор не смог найти подходящую работу, несмотря на непрерывные поиски. При этом он и его семья живут в гостинице, которую предоставила ANC.

«Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу, за которую платят, как у обычных людей», — пояснил мужчина.

Беженец и его семья не теряют надежды построить своё будущее в Канаде, однако мужчина не мог скрыть разочарования в своих ожиданиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество беженцев в Канаде, въезжающих в страну через официальные пограничные пункты, достигло рекордных показателей за последние шесть лет.