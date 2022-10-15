Петропавловск-Камчатский, , 06:06 — REGNUM На улицах в центральной части столицы Камчатского края был замечен медведь. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Медведь pixabay.com

По словам представителя ведомства, сообщение о медведе поступило от жителей. Животное видели на центральных улицах Петропавловска-Камчатского.

В настоящее забрёдшего в город время медведя разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке медведь держал в страхе дачников садово-огороднического товарищества «Геофизик».

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