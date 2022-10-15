Пхеньян, , 06:03 — REGNUM Южнокорейские войска обстреляли приграничную область из артиллерии в районе уезда Чхольвон в КНДР. Об этом говорится в официальном заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Плакат, КНДР

В заявлении уточняется, что южнокорейские военные вновь обстреляли территорию перед 5-м корпусом КНА.

«В ответ на данные действия врагов Генштаб КНА приказал восточным и западным фронтовым частям проводить в рамках контрмер предупредительный обстрел реактивного орудия в сторону восточного и западного моря с районов в глубине территории нашей армии напротив места действий противник», — уточнили в северокорейском генштабе.

ЦТАК подчеркивает, что таким образом КНДР вновь предупредила Южную Корею о возможных последствиях провокации. В связи с этим Пхеньян призвал Сеул прекратить обстрелы и перестать нагнетать напряженность, иначе Северной Корее придется принять ответные меры военного характера.

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