Порт-о-Пренс, , 06:02 — REGNUM Жители Гаити сталкиваются с «катастрофическим голодом» из-за блокировки доступа к крупному топливному терминала, за которой стоят уличные банды, заявила в интервью агентству Reuters специальный представитель ООН в этой стране Ульрика Ричардсон.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

По ее словам, в республике 4 млн человек столкнулись с острой нехваткой продовольствия. Ричардсон пояснила деятельность преступных групп отрезала гаитянскую столицу Порт-о-Пренс от производящего продовольствие юга страны.

Она добавила, что продовольственная угроза в стране продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября президент Национальной комиссии Гаити по разоружению и реинтеграции Жан Ребель Дорсенат заявил, что коалиция гаитянских банд, уже месяц блокирующая доступ к топливу, пообещала снять блокировку, если ее представителям позволят участвовать в формировании правительства республики.

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