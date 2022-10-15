Киншаса, , 05:57 — REGNUM По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения бандитов на жилое поселение в Демократической Республике Конго (ДР Конго). Об этом 14 октября сообщает портал Actualite. CD.

Жители Конго Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение на мирных жителей произошло в провинции Итури в поселении Мусиаму, расположенной между столицей ДР Конго городом Киншаса и границей провинции Май-Ндомбе. Один из выживших жителей деревни указал, что нападавших было пятеро. Уточняется, что бандиты были вооружены холодным оружием, а также луком и стрелами.

Нападавшие убили как минимум 15 жителей деревни, в том числе детей, а затем подожгли дома. При этом причины нападения остались неизвестны. Жители провинции обратились к правительству с требованием остановить насилие и защитить мирных граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум 14 мирных жителей от рук боевиков на востоке ДР Конго.

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