Токио, , 05:52 — REGNUM Министерство финансов Японии считает значительно возросшей необходимость принятия мер против дальнейшего ослабления курса иены. Об этом со ссылкой на заместителя главы ведомства Масато Канду 15 октября сообщает агентство Kyodo.

Японские иены bfishadow

По словам чиновника, Япония сейчас находится в ситуации, «когда все страны становятся более осторожными».

Масато Канда «Вероятность того, что нам придётся принять необходимые меры, возрастает, но я не могу ответить, что именно мы будем делать».

Конда отметил, что многие эксперты считают продолжающееся снижение иены негативным фактором.

Масато Канда «[Власти] всегда готовы принять решительные меры, движения [иены] являются чрезмерно колебательными и повторяются».

Напомним, на торгах 14 октября курс иены упал по отношению к американской валюте до 147 иен за доллар, что является самым низким показателем с 1990 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что правительство готово принять «решительные» меры против быстрого падения курса иены, и подчеркнул, что при принятии решения о проведении очередной интервенции он ориентируется не на уровень валюты, а на её волатильность.

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