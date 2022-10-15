Москва, , 05:39 — REGNUM Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале оценил высказывание верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля с угрозами в адрес России.

«Имел полномочия — не имел, но сказал. Что у одних на уме, у других — на языке», — написал парламентарий.

Речь идет о заявлении руководителя европейской дипломатии о том, что «любая ядерная атака» России в отношении Киева спровоцирует «не ядерную, но мощную военную реакцию» западных стран.

Об этом: WSJ: Боррель не имел полномочий для заявлений о «военном ответе»

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Жозеп Боррель назвал Европу «садом», а большую часть остального мира «джунглями», которые могут вторгнуться в «сад» и от которых следует защищаться. Кроме того, он назвал жителей европейских стран «привилегированными людьми».

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