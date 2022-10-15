Курган, 15 октября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В Курганской области в поддержку специальной военной операции и защитников Родины в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» студенты Курганского государственного колледжа высадили геоглиф «ZсилаVправде». Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Геоглиф с высоты птичьего полёта

Геоглиф — это нанесённый на землю фигурный узор. Вышеуказанный геоглиф состоит из хвойных саженцев, которые будут расти в селе Пименовка Кетовского района. Новый лес длиной в 700 метров будет виден с высоты птичьего полета.

Пресс-служба губернатора Курганской области Момент посадки геоглифа

Уже высажено 10 тысяч саженцев на площади 2,5 гектара. Высота заглавных букв «Z» и «V» составляет 60 метров, остальных слов — 50 метров.

Отмечается, что это уже третий геоглиф в Курганской области, посвящённый историческим событиям. Первый посадили в Звериноголовском районе в 1970 году в виде надписи «Ленину 100». Второй — «75 лет Победы» — около посёлка Придорожный в Кетовском районе в 2020 году.