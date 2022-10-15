Исламабад, 15 октября, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Пакистан хочет добиться пересмотра срока погашения долгов на общую сумму $27 млрд, заявил глава пакистанского минфина Исхак Дар агентству Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Перенос сроков — это нормально, но мы не стремимся к сокращению. Это нечестно», — подчеркнул он.

Министр добавил, что возможность объявления Пакистаном дефолта исключена. По его словам, пока Исламабад намерен добиться пересмотра сроков от Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ООН призвали списать часть долгов у беднейших стран для того, чтобы избежать серьезного кризиса. В организации подчеркнули, что невозможность добиться реструктуризации долга может привести к росту бедности и общему спаду экономики. Среди 54 стран, фигурировавших в списке, был и Пакистан.