Мариуполь, ДНР, , 05:31 — REGNUM В Мариуполе строители Министерства обороны России сдали под заселение три жилых многоэтажных дома. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба военного ведомства.

Граффити на доме в Мариуполе Александр Погожев © ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство и сдали очередные три жилые многоэтажные дома на 250 квартир в городе Мариуполе Донецкой Народной Республики».

Отмечается, что замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход выполнения работ в рамках своей рабочей поездки в регион.

По последним данным, работающие над восстановлением Мариуполя военные строители сдали уже шесть многоэтажек, в которые будут заселены жители, потерявшие свои квартиры во время боёв по освобождению города от киевских нацистов. Очередные четыре многоквартирных дома планируется сдать к 15 ноября, ещё два — в декабре. Всего в Мариуполе военные строители построят 12 многоэтажных домов на 1011 квартир, детский сад и общеобразовательную школу.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики Киева мародёрствовали в Мариуполе, активно используя символику российской армии.

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