Москва, 15 октября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В субботу, 15 октября, в Москве облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха до +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Водоем. Осень

В ночь на 16 октября в столице осадков также не ожидается, температура воздуха +2… +4 °C.

Ветер юго-западный 3−8 м/с, ночью — 5−10 м/с. Атмосферное давление 756 (+2) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12°C днём. Ночью — −1… +4 °C.

В воскресенье, 16 октября, днём в столице ожидается +11… +13 °C, по области +9… +14 °C, облачно с прояснениями, без осадков, атмосферное давление 759 (+3) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +1… +6 °C, местами небольшой дождь, порывистый ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре европейской части России примерно с 19 октября ожидается понижение дневных температур до +5 °C — начнётся новый синоптический сезон предзимье.