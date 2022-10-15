Сеул, , 04:58 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начнет строить завод по производству электромобилей на территории США уже в октябре 2022 года, сообщает агентство Reuters.

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По его данным, церемония закладки предприятия состоится 25 октября в американской Саванне (штат Джорджия). Общая стоимость завода оценивается в $5,5 млрд. Строительство предприятия входит в обязательства южнокорейского автопромышленника по развитию производства электромобилей в США. Отметим, что компания обещала вложить в эту отрасль не менее $10 млрд.

Агентство указывает, что строительство завода происходит на фоне недовольства Южной Кореи по поводу новой налоговой политики в США по электромобилям. Согласно новому законодательству в этой области, под льготное налогообложение южнокорейские компании не попали.