Екатеринбург, 15 октября 2022, 04:57 — REGNUM Перед военнослужащими, мобилизованными в Свердловской области, выступили с концертом автор-исполнитель Игорь Растеряев и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
Отмечается, что концерт проводился в свободное от боевой подготовки время, «в рамках организации культурного досуга военнослужащих».
Как сообщало ИА REGNUM, артисты Дома Дружбы и Одесского района Омской области дали концерт для мобилизованных в Омском автобронетанковом инженерном институте.
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