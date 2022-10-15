Екатеринбург, 15 октября, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Перед военнослужащими, мобилизованными в Свердловской области, выступили с концертом автор-исполнитель Игорь Растеряев и ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Игорь Растеряев

пресс-служба ЦВО «В ходе концерта для мобилизованных граждан прозвучали около 15 музыкальных композиций, среди которых были патриотические, лирические, а также несколько энергичных песен, с первых секунд, звучания которых военнослужащие не только активно подпевали, но и пританцовывали».

Отмечается, что концерт проводился в свободное от боевой подготовки время, «в рамках организации культурного досуга военнослужащих».

Как сообщало ИА REGNUM, артисты Дома Дружбы и Одесского района Омской области дали концерт для мобилизованных в Омском автобронетанковом инженерном институте.

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