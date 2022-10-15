Стокгольм, 15 октября, 2022, 04:54 — ИА Регнум. Отказ от сотрудничества с Данией и Германией в рамках расследования ЧП на российских газопроводах «Северный поток» опровергла Швеция. Об этом 15 октября сообщает агентство Reuters, приведя слова премьер-министра шведского переходного правительства Магдалену Андерссон и прокурора Матса Юнгквиста.

ПАО «Газпром» Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

Андерссон опровергла информацию о якобы отказе Швеции от сотрудничества с Данией и Германией.

«Нет, насколько я понимаю, это неправда. Мы сотрудничаем с Германией и Данией по этому делу», — уточнила премьер-министр Швеции.

Прокурор Юнгквист, занимающийся делом о «Северных потоках» со шведской стороны, указал, что три страны уже ведут совместную работу в рамках расследования ЧП на российских газопроводах. При этом Юнгквист пояснил, что Швеция выступила против предложения Евроюста о создании совместной следственной группы. По словам прокурора, это будет предполагать юридические обязательства по предоставлению другим сторонам информации, которую Швеция считает конфиденциальной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что немецкий телеканал ARD рассказал об отказе Швеции, Дании и Германии проводить совместное расследование чрезвычайного происшествия на трубопроводах «Северный поток». Источники телеканала указали, что каждая сторона. якобы, будет проводить собственное расследование.