Вашингтон, , 04:40 — REGNUM США понимают важность обеспечения вооружённых формирований киевского режима стабильной спутниковой связью, конкретные варианты решения этой проблемы, возникшей в связи с отказом основателя SpaceX Илона Маска продолжать оплачивать работу Starlink на территории б. УССР, в настоящее время изучает Пентагон. Об этом 14 октября заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Таким образом она прокомментировала журналистам просьбу Маска к американскому военному ведомству взять на себя оплату работы сети Starlink и дальнейших поставок Киеву терминалов для доступа к ней.

Карин Жан-Пьер «Пентагон работает с союзниками и партнёрами над тем, чтобы рассмотреть все варианты того, как лучше обеспечить эти потребности, о которых говорит [Киев]… Это вопрос к министерству обороны».

Как сообщало ИА REGNUM, компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX отказалась финансировать услуги спутниковой связи Starlink на территории б. УССР, о чём компания уведомила министерство обороны США, предложив ему оплачивать эти услуги. Речь идёт о $124 млн, которые Пентагону предложено выделить до конца текущего года.

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