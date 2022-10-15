Москва, , 04:30 — REGNUM Боевики Киева мародерствовали в Мариуполе, активно используя символику российской армии. Такое заявление сделал 14 октября экс-замкомандира одного из батальонов морской пехоты ВСК Николай Мищенко, находящийся под арестом в России, в беседе с РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам пленного, его батальон находился на заводе Ильича, достаточно далеко от города, поэтому вылазки в город осуществляли бригады по 10-12 человек. Эти группы привязывали себе белые ленты, имитируя принадлежность к российским войскам. Как пояснил Мищенко, киевские боевики выходили в город с целью дестабилизировать обстановку, посеять панику среди мирных граждан, а также ради мародёрских действий.

Из таких рейдов киевские каратели приносили еду, сигареты, которых не было на местах базирования. Кроме того, Мищенко подтвердил, что при обследовании подвалов такие группы вполне могли закидывать туда гранаты и стрелять из РПГ, для перестраховки, не разбирая, находятся ли там гражданские или военные.

Ранее ИА REGNUM сообщало о провокациях с мародёрством со стороны киевских боевиков, переодетых в российскую военную форму, в Славянске.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: военные ВСУ в российской форме грабили в Славянске дома