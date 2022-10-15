Лондон, 15 октября, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Работу немецкого художника Герхарда Рихтера «192 цвета» продали на аукционе в Лондоне за $20,4 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР Аукцион

«Первая легендарная абстрактная картина Герхарда Рихтера «192 цвета» была продана за £18 287 800», говорится в сообщении.

Отмечается, что эта работа, созданная Рихтером в 1966 году, легла в основу его витража для Кельнского собора.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на аукционе продали текст песни Starman, написанный от руки музыкантом Дэвидом Боуи, за $212 тыс. Приобретателем экспоната стал Музей старого и нового искусстве в Австралии.