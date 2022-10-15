Москва, , 04:03 — REGNUM В центре европейской части России примерно с 19 октября ожидается понижение дневных температур до +5 °C — начнётся новый синоптический сезон предзимье. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, уверенное и заметное понижение температуры, когда «и ночи, и дни будут вполне прохладными», начнётся в середине следующей недели.

«В этом году предзимье придёт как по расписанию. Этот сезон начинается в четвёртой пятидневке октября. Температура днём будет около +5 °C в Московском регионе. Такое похолодание затронет весь центр европейской части России», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, постоянный снежный покров накрыл уже значительную часть азиатской части России, в ряде регионов на реках начался ледостав.

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