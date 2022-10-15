Вашингтон, 15 октября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Экономическая война с Россией может привести к потере США финансового влияния в мире, заявил журналист Фарид Закария на страницах газеты The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его мнению, последствия антироссийских санкций и экономической войны против Москвы Запад будет ощущать еще в течение десятилетий. Он отметил, что риски от экономического противостояния в мире уже стали заоблачными для Соединенных Штатов.

«Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные — даже для США», — отметил журналист.

Закария добавил, что главной опасностью для США является утеря статуса американского доллара, как главной мировой валюты. Он указал, что ряд стран, включая Индию, Турцию и Китай, уже стремятся вести расчёты в национальных валютах.

Публицист отмечает, что главе Белого дома Джо Байдену следует объявить, что беспрецедентное экономическое давление используется исключительно против России и якобы не предназначено для использования в других обстоятельствах. Иначе весь мир, по мнению Закарии, продолжит снижать свою финансовую зависимость от Вашингтона.