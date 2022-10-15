Ландсхут , , 03:58 — REGNUM Дом гражданки России, проживающей в Германии, обыскали сотрудники полиции в баварском городе Ландсхуте из-за её открытой поддержки спецоперации на территории б. УССР. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба полиции Баварии.

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Уточняется, что обыск в квартире у гражданки России состоялся рано утром, его проводили следователи уголовной полиции и прокуратуры Ландсхута. Девушку подозревают в «пропаганде и прославлении» в социальных сетях действий России на территории б. УССР. Кроме того, утверждается, что гражданка России оскорбила неназванную пользовательницу.

По результатам обыска у девушки изъяли компьютер и три смартфона. Отмечается, что гражданка России находится в германии без вида на жительство, однако депортировать на Родину её не могут, так как депортации приостановлены.

Российским пользователям девушка запомнилась демонстративным исполнением танца «Калинка» с российским флагом перед митингующими беженцами из Киева.