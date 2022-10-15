Брест, Белоруссия, 15 октября, 2022, 22:43 — ИА Регнум. В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за скидок торговым сетям на колбасные изделия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля (КГК).

Колбаса

КГК Брестской области вместе с финансовой милицией посчитали необоснованными скидки, которые «Березовский мясоконсервный комбинат» предоставлял торговым сетям.

«Установлено, что комбинатом с 2021 года по октябрь 2022 года в нарушение законодательства о регулировании цен на социально-значимые товары при реализации колбасных изделий (с уровнем рентабельности менее 10%) необоснованно предоставлялись торговым предприятиям скидки, размер которых превышал 10%», — сообщает пресс-служба КГК.

Кобринский межрайонный отдел Департамента финансовых расследований возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 428 Уголовного кодекса Белоруссии (Служебная халатность).