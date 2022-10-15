Минск, , 22:40 — REGNUM Белорусский православный священник Владислав Богомольников, в 2020 году отслуживший панихиду по погибшему участнику госпереворота, не вышел на свободу после 44 суток административного ареста. Об этом сообщает телеграм-канал «Христианское видение».

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Богомольникова должны были освободить 13 октября, но вместо освобождения его привезли в РУВД, где, вероятно, оформили новый протокол, ночь он провел в камере. 14 октября над ним состоялся новый суд — уже четвертый. Его осудили на новые 15 суток. Таким образом его срок достиг уже 59 суток ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, Богомольникова силовики задержали 31 августа. 1 сентября ему дали 14 суток ареста, по их истечении — ещë 15 суток, на следующий день после второго суда состоялся третий, где его снова осудили на 15 суток за репост экстремистских материалов СМИ.