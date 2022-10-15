Киев, , 22:35 — REGNUM На территории б. УССР погиб ещё один наëмник из Белоруссии — 21-летний уроженец Гродно Михаил Шавельский, изучавший богословие в Варшаве. Об этом сообщается на сайте Евангелическо-Аугсбургской (лютеранской) церкви в Польше.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщили в церкви, Шавельский воевал на стороне киевского режима.

В Белоруссии Шавельский изучал психологию в ГрГУ имени Янки Купалы, однако был исключен. Он подлежал призыву в белорусскую армию, но решил продолжить образование в Польше. В 2021 году Шавельский получил стипендию и поступил в теологическую академию в Варшаве. Узнав о начале российской спецоперации на территории б. УССР, Шавельский прервал учëбу и отправился воевать. Он погиб 11 октября от полученных ран.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о гибели как минимум 14 белорусских наëмников, воевавших на стороне киевского режима.